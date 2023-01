Pioli: «Leao fuori perché ha bisogno di riposo, ha perso brillantezza»

A Sky: «De Ketelaere è in crescita, può essere importante, per noi. Ci aspettiamo di essere padroni del campo, di fare la partita»

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima del match di campionato a San Siro contro il Sassuolo. Pioli ha schierato titolare De Ketelaere, lasciando fuori Rafa Leao. Ha commentato la sua scelta in merito alle formazioni ufficiali della partita. In panchina anche Kjaer. Una scelta importante quella di lasciare il portoghese in panchina e non inserirlo in campo dal primo minuto. Pioli spiega così la scelta.

“Leao Fuori? Rafa ha giocato tante partite, ha bisogno anche lui di riposo perché ha perso un po’ di brillantezza. Dipende dalle condizioni. Sarà importante per noi a gara in corso”.

Pioli ha spiegato anche il motivo per cui ha deciso di puntare su De Ketelaere titolare:

“De Ketelaere è in crescita. Ha le qualità e le caratteristiche per essere importante per noi in questa partita. Ci aspettiamo di essere padroni del campo, di fare la partita e di proporre diverse soluzioni offensive”.

Quella di oggi, ha detto Pioli, deve essere la partita della svolta.

“Deve essere la partita della ripartenza. Vogliamo vincere, cercheremo di farlo con una partita energica e tecnica”.

Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo e Milan.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Giroud. A disposizione: Vasquez, Mirante, Ballo-Touré, Adli, Diaz, Leao, Kjaer, Origi, Thiaw, Messias, Pobega, Vranckx. Allenatore: Stefano Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Marchizza, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang; Berardi, Traorè, Laurientè; Defrel. A disposizione: Pegolo, Russo, Matheus Henrique, Alvarez, Ferrari, Ceide, Maxime Lopez, D’Andrea, Thorstvedt, Kyriakopoulos. Allenatore: Alessio Dionisi