Pioli: «Juve o Napoli per lo scudetto? Per ora è favorito il Napoli, è davanti»

Se c’è fiato corto e seconde linee non all’altezza:

«Siamo delusi e rammaricati di non aver portato a casa due risultati. Con la Roma meritavamo, mentre col Torino abbiamo fatto una partita giusta in parità, mentre in superiorità non l’abbiamo portata a casa. Non è questione di chi è subentrato, ma determinazione e attenzione. Questo ci deve portare a vincere partite che controlliamo. Poi ci saranno partite che non controlliamo perché non è la nostra giornata, ma in questo caso stavamo controllando e qualcosa non ha funzionato»

Da dove si riparte e su Vranckx: «Non mi piace parlare delle partite giocate, ma abbiamo fatto 36 tiri e solo 8 in porta. Ci è mancata lucidità. Abbiamo tirato da posizioni impossibili. Quando una squadra vuole fortemente vincere poi rischia di non essere lucida e abbiamo commesso questo errore. Dobbiamo farlo meno da domani alla Supercoppa, perché sarà una trasferta di una settimana. Vranckx ha ottime qualità, si sta inserendo bene. Gli concederò spazio come a tutti. Farò le migliori scelte possibili»