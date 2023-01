Convocati Salernitana-Napoli: oltre a Kvara manca anche Juan Jesus

Il difensore ex Roma ha rimediato un trauma contusivo nell’allenamento di rifinitura, in compenso torna Sirigu nel Napoli.

Il Napoli ha diramato la propria lista dei convocati in vista della partita di domani contro la Salernitana. Il club azzurro si prepara al derby campano, che si giocherà domani alle ore 18.00 allo stadio Arechi di Salerno. Oltre all’assenza di Kvaratskhelia, confermata dallo stesso mister Luciano Spalletti in conferenza stampa quest’oggi, mancherà anche il difensore brasiliano Juan Jesus.

Il difensore ex Roma ha rimediato un trauma contusivo nell’allenamento di rifinitura. Il Napoli lo ha confermato attraverso il report di allenamento pomeridiano. Di seguito il comunicato:

“Seduta pomeridiana per il Napoli all’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma all’Arechi domani per la 19esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e successivamente esercitazione tattica. Chiusura con partita a campo ridotto. Kvaratskhelia non ha svolto allenamento per sintomi influenzali. Juan Jesus non prenderà parte alla trasferta di Salerno in seguito ad un trauma contusivo subìto nel corso dell’allenamento di rifinitura”.

📌 Report allenamento https://t.co/3CBVd0FEvY — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 20, 2023

Di seguito anche la lista dei convocati del Napoli in vista della partita contro la Salernitana:

Portieri: Marfella, Meret, Sirigu

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone