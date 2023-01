Napoli e Fiorentina riflettono su uno scambio Sirigu-Gollini (CorSport)

La questione sarà approfondita nei prossimi giorni. Gollini non gioca dalla terza giornata, Sirigu non ha ancora esordito in azzurro

Napoli e Fiorentina riflettono sulla possibilità di uno scambio Sirigu-Gollini. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Un’idea da approfondire nei prossimi giorni. Napoli e Fiorentina riflettono sulla possibilità di uno scambio di portieri. Sirigu da Italiano e Gollini con Spalletti. L’ex portiere del Tottenham, 28 anni a marzo, era partito titolare in campionato ma ha perso il posto dopo la terza giornata, proprio col Napoli, e da allora non ha più giocato, limitandosi a esserci in Conference League e nel debutto dei viola in Coppa Italia contro la Sampdoria”.

Di Sirigu si era interessata anche la Reggina, prima di puntare su Contini. Anche il Cagliari aveva effettuato un sondaggio, come aveva scritto nei giorni scorsi lo stesso quotidiano sportivo:

“Il Cagliari ha offerto a Sirigu chances suggestive, emotivamente possenti, e per un sardo ritrovarsi le chiavi di una squadra che sull’isola è amata ovunque è un richiamo dell’anima. Se Sirigu dovesse chiedere al Napoli l’autorizzazione ad andare, sarebbe difficile per Adl negare ad un professionista del genere un’emozione del genere”.

Sirigu non ha ancora debuttato, con il Napoli, in stagione. Potrebbe farlo martedì, in Coppa Italia, contro la Cremonese, come scrive oggi il Corriere dello Sport. Quella sarà l’occasione buona, per Luciano Spalletti, per concedere minutaggio ai calciatori azzurri che sono stati meno impegnati fino a questo momento.

“Spalletti riflette sulle tante novità di formazione a cominciare dalla porta, con Sirigu che – mercato permettendo – potrebbe debuttare in stagione”.