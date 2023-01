Il Cagliari vuole Sirigu (CorSport)

Se il portiere sceglierà di accogliere la proposta, Contini non basterebbe e Giuntoli dovrebbe cercare sul mercato un vice Meret

Il Cagliari vuole Sirigu, scrive il Corriere dello Sport. Se il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dovesse acconsentire alla richiesta di trasferimento del portiere, il Napoli si troverebbe a dover fare i conti con un posto da numero uno da riempire. Occorrerà rivolgersi al mercato per cercare un altro vice Meret. Per Sirigu tornare in Sardegna potrebbe essere un’opzione da sfruttare, dunque potrebbe avanzare la sua richiesta di trasferimento al Napoli. Se lo facesse, libererebbe il posto da vice. E a quel punto Contini non potrebbe più bastare.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Il Cagliari ha offerto a Sirigu chances suggestive, emotivamente possenti, e per un sardo ritrovarsi le chiavi di una squadra che sull’isola è amata ovunque è un richiamo dell’anima. Se Sirigu dovesse chiedere al Napoli l’autorizzazione ad andare, sarebbe difficile per Adl negare ad un professionista del genere un’emozione del genere, però, a quel punto, Contini non basterebbe e Giuntoli dovrebbe andare a cercare una figura che arricchisca l’organico”.

Su Sirigu, nelle scorse settimane, si era registrato anche l’interesse della Salernitana. Il Corriere dello Sport, però, scriveva che il portiere non era affatto convinto della possibilità di mercato.

Capitolo portiere. C’è l’interesse per Salvatore Sirigu (35) del Napoli, ma l’ex Genoa (mai in campo in questa stagione e prima della sosta alle prese con problemi fisici) non è convinto. Né il Napoli prenderà in considerazione altri portieri, se Sirigu non partirà”.

Il secondo portiere del Napoli a novembre si è fermato per un affaticamento muscolare, il secondo problema registrato in un anno. E’ rientrato in gruppo a fine dicembre.