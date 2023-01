Napoli, domani le visite mediche di Gollini (CorSport)

La trattativa con la Fiorentina sarà perfezionata oggi. Arriva in prestito con diritto di riscatto. Sirigu ai Viola in prestito secco fino a giugno

La trattativa con la Fiorentina per lo scambio Gollini-Sirigu sarà perfezionata oggi. Il portiere effettuerà domani le visite mediche per il passaggio al Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Pierluigi Gollini (27) per Salvatore Sirigu (36): così dovrebbe essere, anzi, sembrerebbe cosa già del tutto compiuta, mancando soltanto minuzie alla definizione dell’operazione. L’accordo dovrebbe ritenersi impostato sulla base del prestito secco sino a giugno per l’attuale secondo di Meret, e del prestito con diritto di riscatto (a 8 milioni) dell’atalantino, girato alla Fiorentina a inizio stagione (ma la società bergamasca è proprietaria del cartellino)”.

Dopo un anno di inattività al Tottenham, Gollini era partito bene alla Fiorentina, ma dopo la partita con il Napoli di fine agosto ha perso il posto da titolare tra i pali dei Viola. Da quel momento, in Serie A è sempre rimasto in panchina, riuscendo a ritagliarsi solo qualche presenza in Conference League.

“Un profilo, quello di Gollini, che al di là di tutto continua a piacere a Cristiano Giuntoli: nel corso della giornata odierna possibile chiusura dell’operazione, domani dovrebbe effettuare le visite mediche così da aggregarsi al gruppo già in vista della Roma al Maradona (domenica 29)”.

Sirigu, al Napoli, non ha mai giocato.