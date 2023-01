Milik sulle punizioni ha la miglior media della Serie A dal 2004: ne segna una ogni tre

Su La Stampa: è stato il miglior affare del mercato della Juventus che lo ha preso a 800mila euro e può riscattarlo a 7 milioni

Milik è stato l’affarone della Juventus. Lo ha confermato ieri nel finale di Cremonese-Juventus quando su punizione ha segnato il gol vittoria.

Milik si conferma come il miglior affare dell’ultimo mercato: preso in prestito dal Marsiglia per appena 800mila euro a pochi giorni dal gong delle trattative estive, ha già risolto molti problemi ad Allegri e si sta confermando come una garanzia assoluta. Il diritto di riscatto è fissato a 7 milioni di euro, con l’aggiunta di 2 milioni in bonus, e a questo punto la Juve eserciterà l’opzione per tenersi stretto un attaccante tanto moderno quanto letale. L’ha dimostrato anche a Cremona, dopo una partita in cui ha sbagliato più di tutti: al momento giusto ha trovato il tiro in porta da tre punti. Tra i giocatori che hanno calciato più di tre punizioni dal 2004/05 in Serie A, Milik è quello con la miglior percentuale realizzativa su punizione diretta: il 33% con un ottimo 4 su 12. «Sto facendo bene sulle punizioni – sorride – e non c’è problema con Vlahovic: lui le tira molto bene e se uno se la sente, prende la palla e va». Facile, no?