Juventus, Chiné pronto a chiedere altre penalizzazioni per la manovra stipendi (CorSport)

La manovra stipendi, secondo la Procura Figc, è gravissima. Il procuratore capo deve decidere anche sulle partnership opache con altri club

La Juventus è stata penalizzata di 15 punti in campionato per l’inchiesta sulle plusvalenze, ma, da quanto filtra dagli ambienti vicini alla Figc, il procuratore Chiné è pronto a chiedere nuove penalizzazioni per la manovra stipendi del club bianconero. Il Corriere dello Sport scrive:

“Riguardo la Juventus, invece, il Collegio di Garanzia giudicherà a fi ne febbraio la legittimità della sentenza di venerdì (senza entrare nel merito). Ma ci sono altre due indagini aperte: la “manovra stipendi” (gravissima secondo la procura Figc) e le “partnership opache nei rapporti debito-credito” con altri club, per le quali Chiné dovrà decidere se deferire o archiviare. Da quanto filtra, sarebbe pronto a chiedere altre penalizzazioni. Sullo sfondo c’è sempre l’udienza preliminare del Gup di Torino del 27 marzo e le ricadute in ambito Uefa, che a giugno (dopo aver preso atto delle sentenze italiane) potrebbe contestare la “condotta antisportiva”. L’eventuale squalifica dalle coppe scatterebbe soltanto quando la Juve si qualificherà. Rischia di saltare poi il “settlement agreement”, l’accordo siglato dai bianconeri dopo le violazioni del Fair Play Finanziario, con conseguenze drammatiche (esclusione fino al 2026-27 in caso di mancato rientro nei parametri). Per ammorbidire le posizioni potrebbe diventare necessario un “passo indietro” sulla vicenda Superlega da parte della nuova dirigenza. Il rischio è che la battaglia di Agnelli diventi oggi un boomerang. A Nyon, del resto, non aspettavano altro che un passo falso”.

Ieri il tema è stato affrontato anche dall’avvocato Grassani, in un’intervista al Messaggero.

«Si tratta di un procedimento completamente diverso e senza precedenti. Una nuova partita che si giocherà principalmente sull’accertamento delle conseguenze che la manovra stipendi ha prodotto in termini di benefici per il club bianconero. Anche in questo caso, difficile immaginare le sanzioni che saranno richieste dalla Procura Federale, ma non escludo che si possa tornare a discutere di penalizzazione in classifica, soprattutto qualora si contesti l’illegittimo conseguimento della Licenza nazionale necessaria per la partecipazione al campionato o l’elusione dei controlli periodici in materia di pagamento degli emolumenti in favore dei tesserati».