Deulofeu: «Dai tifosi del Napoli un gesto di grande rispetto»

Il numero 10 dei friulani su Instagram: «Bellissimi gli applausi del Maradona. Il mio infortunio non è grave. Ho pensato al peggio, immaginate lo spavento e la paura che ho avuto»

Gerard Deulofeu sta bene. E questa è la notizia migliore dopo l’infortunio subito allo stadio Maradona nella giornata di ieri. Il fantasista dell’Udinese s’è fatto male dopo un contrasto, ma sostanzialmente da solo. È uscito in lacrime, s’è temuto il peggio e invece – come comunica lui stesso su Instagram – non si tratta di un infortunio grave. C’è sicuramente una distorsione al ginocchio ma non è saltato il crociato. Deulofeu ha ringraziato sui social i tifosi del Napoli – società che l’ha anche lugamente seguito sul mercato questa estate – per l’applauso tributatogli all’uscita dal campo.

«Ho pensato al peggio, immaginate lo spavento e la paura che ho avuto. Per fortuna però è finita lì la paura, c’è qualche struttura del ginocchio interessata dalla distorsione ma non si tratta di niente di grave. Gli applausi del Maradona e dei tifosi del Napoli sono stati un qualcosa di molto bello e un gesto di grande rispetto, apprezzo molto questo ricordo. Grazie per tutti i messaggi. Forza Udinese».

Il post di Deulofeu:

