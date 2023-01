L’Inter vende tutti, anche Brozovic. C’è da alleggerire il bilancio (Gazzetta)

Ha trent’anni, un ingaggio di 6,5 milioni, non è piaciuta la sua gestione dell’infortunio. Andrà via con Skriniar e Dumfries

L’Inter vende tutti, la situazione economico-finanziaria è quella che è. E a giugno anche Brozovic andrà via. Ha trent’anni e costa troppo al club. Prezzo: 30 milioni. Lo scrive la Gazzetta. Quindi non solo Skriniar e Dumfries, anche il croato lascerà i nerazzurri.

L’Inter, un tempo Brozo-centrica, ha scoperto che c’è vita anche senza Marcelo Brozovic. E valuta pure la possibilità di sacrificarlo sull’altare di conti perché tra qualche mese il solo Dumfries potrebbe non bastare.

i nerazzurri hanno ormai tolto Brozo dalla lista degli “incedibili”, sia per ragioni economiche che strettamente tecniche. Marcelo è al top dei guadagni ad Appiano con uno stipendio, arrotondato giusto l’anno scorso, a 6,5 milioni di euro bonus compresi fino al 2026: per un club stretto nell’autofinanziamento, con una particolare attenzione agli ingaggi, venderlo sarebbe un corposo risparmio.

si tenterà di monetizzare al massimo l’eventuale cessione di un giocatore che ha, comunque, 30 anni. Non bastasse, il modo in cui Marcelo ha gestito il controverso recupero dall’ultimo guaio al polpaccio sinistro non è andato a genio al club: Brozo ha usato (un po’ troppo) i piedi di piombo, anche su consiglio del preparatore personale, Andreja Milutinovic. Bizzarrie del destino, il professionista serbo è da poco pure “Head of Performance” di una squadra concorrente, con sede nella stessa città e maglia rossonera.