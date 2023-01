“Non è presentabile”. “Non ha difeso un pallone, aperto uno spazio, lanciato un compagno”. “Uno spiacevole spettacolo di palloni persi goffamente e marcature subite senza reagire”

L’Inter ha un problema non più trascurabile: Lukaku (Gazzetta)

L’Inter ha un problema non più trascurabile: Lukaku. Lo scrive Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport. Come già contro il Napoli, anche contro il Monza l’attaccante belga dell‘Inter è risultato totalmente fuori forma, un ingranaggio avulso dal corpo nerazzurro. La Gazzetta scrive:

“Resta un solo punto e un problema non più trascurabile: Lukaku. Sia chiaro che il pari non è soltanto colpa del centravantone belga, entrato nel secondo tempo per uno Dzeko non ispiratissimo. Ma, se c’erano interrogativi sul perché Inzaghi avesse rinunciato ancora una volta alla Lu-La, eccola la risposta: Kukaku al momento non è presentabile. Non a questi livelli. Un chiaro deficit fisico che si trasforma in un crollo psicologico. Lukaku è un lottatore, un fratello maggiore che in campo attira palloni e marcatori, l’amico a cui per strada ti rivolgeresti se qualcuno avesse brutte intenzioni. Ma adesso è proprio giù. In Qatar s’era mangiato una serie di gol da record contro la Croazia, ma almeno c’era. Qui non ha difeso un pallone, aperto uno spazio, lanciato un compagno. Assente. Uno spiacevole spettacolo di palloni persi goffamente e marcature subite senza reagire”.

In un altro articolo in una diversa pagina, la Gazzetta continua a fare a pezzi Lukaku:

“Il belga è una macchina con carrozzeria pesante, che va rimessa su strada un po’ alla volta e, soprattutto, ha bisogno di minuti crescenti per raggiungere certe velocità”.

Ieri, contro il Monza, è entrato in campo dopo dieci minuti dalla ripresa, per prendere il posto di Dzeko. Subentrare non è mai stato nelle sue corde, ma ieri ha confermato di non essere nelle migliori condizioni per fare la differenza, anzi. La Gazzetta lo definisce un corpo estraneo all’Inter.

“Nel complesso è sembrato svagato, statico e impreciso: un corpo totalmente estraneo rispetto al resto dell’organismo di Inzaghi”