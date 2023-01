L’Everton esonera Lampard, fatale la sconfitta contro il West Ham

Lo scrive la Bbc. Quella di sabato è stata la nona sconfitta dell’Everton in 12 partite di Premier. Sono penultimi in classifica con 15 punti

Dalla Bbc sono sicuri. L’Everton ha esonerato Frank Lampard, si attende solo l’ufficialità. La sconfitta contro il West Ham per 2-0 è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Scrive la Bbc:

“L’Everton ha esonerato l’allenatore Frank Lampard dopo meno di un anno a Goodison Park. La sconfitta contro il West Ham United sabato è stata la nona sconfitta dell’Everton in 12 partite di Premier League. Sono penultimi in classifica con 15 punti in 20 partite, sopra il Southampton per differenza reti.“

Lampard aveva sostituito l’esonerato Benitez nel gennaio del 2022. Sono solo tre le vittorie registrate dall’ex centrocampista del Chelsea in tutta la stagione. Le proteste dei tifosi vanno avanti da diverse settimane:

“Ci sono state proteste da parte dei tifosi nelle ultime partite, hanno organizzato un sit-in dopo la sconfitta contro il Southampton. Il consiglio di amministrazione dell’Everton ha saltato quella partita a causa di quella che il club ha affermato essere una ‘minaccia reale e credibile alla loro sicurezza’.“

“Lampard ha vinto solo 12 delle sue 44 partite da quando è all’Everton in tutte le competizioni, una percentuale di vittorie di 27,27 che è di gran lunga peggiore del suo record al Derby (42,1%) e al Chelsea (52,4%).“