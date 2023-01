Le partite dell’Atalanta non saranno più trasmesse in Francia per via di uno sponsor

Plus 500, piattaforma che si occupa di trading, è finita sotto accusa per servizi di investimento relativi a contratti finanziari rischiosi, come dichiara il Ministero dell’Economia francese.

Le partite dell’Atalanta in Serie A non saranno più trasmesse in Francia. È questo quello che fa sapere BeIN Sports, emittente detentrice dei diritti tv del massimo campionato italiano. E la motivazione è da cercare sulle maglie della squadra bergamasca.

I tifosi dell’Atalanta che risiedono in Francia non potranno più vedere le partite della propria squadra. BeIN Sports, emittente tv che detiene i diritti della Serie A, ha infatti comunicato che le gare della Dea non saranno più visibili in Francia. La motivazione, come detto, è da ricercarsi sulle maglie nerazzurre. In particolare, lo sponsor. Plus 500, piattaforma che si occupa di trading, è infatti finita sotto accusa per offrire servizi di investimento relativi a contratti finanziari rischiosi, come dichiara il Ministero dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria francese.

Per questi motivi la Direzione Generale Concorrenza, Consumatori e Prevenzione Frodi ha ordinato a BeIN Sports France di non mostrare più il marchio della società in tv. Dunque, non può essere visibile nemmeno se inserita sulle maglie da calcio come sponsor. Esattamente come succede sulla divisa dell’Atalanta. Stop immediato e niente diretta tv del big match contro la Juventus, in programma domenica sera alle ore 20.45. Grave danno all’immagine della Dea che adesso si troverà senza un’emittente in Francia.