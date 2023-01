Le Graet non è più il presidente della Federcalcio francese, al suo posto Diallo

Philippe Diallo, vicepresidente in carica, ha assunto il ruolo ad interim come previsto dagli statuti federali.

Il comitato esecutivo straordinario della Federcalcio francese, riunitosi questo mercoledì mattina, ha deciso di revocare Noel Le Graet dalle sue funzioni di presidente della Federcalcio, come annunciato da L’Equipe, fino alla scelta da parte del Ministero dello Sport di nominare un nuovo presidente. Philippe Diallo, vicepresidente in carica, ha assunto il ruolo ad interim come previsto dagli statuti federali.

Per L’Equipe, Questa decisione dovrebbe permettere alla Federazione di ritrovare un po’ di serenità e porre fine all’immagine disastrosa data per diverse settimane.