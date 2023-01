L’agente di Meret: «Sto parlando con il Napoli per il rinnovo, ma ci sono anche club inglesi interessati»

A Rai Sport: «Ha passato momenti difficili, sembrava a un passo dalla cessione ma ha reagito da grande campione e da grande uomo».

L’agente del portiere del Napoli Alex Meret, Federico Pastorello, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione di Rai Sport, “Calcio Totale”. La puntata integrale andrà in onda lunedì alle 23. Intanto, però, ci sono alcune anticipazioni. Pastorello ha parlato del rinnovo di Meret col Napoli. Una cosa di cui il portiere e il suo entourage stanno discutendo con il club di De Laurentiis, ma sul numero uno del Napoli c’è anche l’interesse delle squadre inglesi, dice l’agente. Queste le sue parole a Rai Sport:

«Meret ha passato momenti difficili, sembrava a un passo dalla cessione ma ha reagito da grande campione e da grande uomo. Sto parlando con il Napoli per il rinnovo, ma ci sono anche club inglesi interessati».

Meret ha un contratto che lo lega al Napoli fino al giugno del 2024. Ieri sera è stato ancora una volta protagonista, contro la Salernitana. Queste le sue dichiarazioni a fine partita:

«Oggi faceva molto freddo ed era difficile restare concentrati. Sono stato chiamato in causa poche volte e sull’occasione finale sono stato bravo ad andare giù velocemente. Abbiamo fatto una partita paziente e matura, sfruttando le occasioni create subendo pochissimo»

«Giocando qui sai che viene chiamato in causa poche volte e devi farti trovare pronto. Sono felice per la mia stagione e per quella della squadra, voglio continuare a lavorare così»

«La classifica la guardiamo, ma dobbiamo pensare di gara in gara. Siamo a metà, abbiamo un ottimo vantaggio, ma dobbiamo continuare a macinare gioco e punti»