La sconfitta non cambia il percorso del Napoli, semmai la temperatura di Napoli (Damascelli)

Sul Giornale Tony Damascelli fa il punto e quindi scrive anche del Napoli.

L’Inter riapre i giochi. È la speranza di chi insegue il Napoli per la prima volta sconfitto in Italia. Il gol di Dzeko permette a Milan e Juventus di progettare un recupero, detto secondo usi spagnoleggianti “remontada”. Il Napoli non è stato così perfido in avanti come si vedeva pre Qatar natum. Occasioni ma rarissimi tiri veri in porta, male Kvara, nullo Osimhen, Spalletti aveva fiutato l’aria malsana ma non credo che il risultato di Milano possa cambiare il suo percorso, semmai la temperatura della città. L’Inter torna in gioco e dunque si attizza il divertimento.

Vergognosi gli ululati della ciurma laziale contro Umtiti del Lecce. Una secchiata di vernice lanciata in quel settore servirebbe

a individuare i soggetti anche fuori dallo stadio. In Spagna, la Liga ha presentato denuncia penale contro gli episodi di razzismo che hanno riguardato Vinicius del Real Madrid. Muoviamoci.