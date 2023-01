Immobile supera Signori e Del Piero: con 189 gol diventa il nono marcatore di sempre in Serie A

Col gol a Lecce l’attaccante laziale sale nella classifica dei migliori marcatori della storia

Sono bastati 14 minuti a Ciro Immobile per sbloccare Lecce-Lazio (poi i salentini hanno rimontato e ora sono in vantaggio 2-1). Meraviglioso diagonale su un pallone in verticale di Casale. Posizione in linea dell’attaccante che cancella un altro tabù. Il Via del Mare era l’unico stadio di Serie A in cui non aveva segnato. Dopo 83 giorni il bomber biancoceleste torna al gol. Il capitano dei biancocelesti non andava a segnò dallo scorso 13 ottobre, quando dal dischetto segno contro lo Sturm Graz in Europa League.

14′ Ciro Immobile (Lazio)

Ma non solo, perché con il gol al Lecce Immobile batte un record importante. Grazie alla rete del momentaneo 0-1 Immobile sale nella classifica dei migliori marcatori della storia con ben 189 gol. L’attaccante italiano stacca leggende del calcio come: Del Piero, Signori e Gilardino fermi a 188 gol. Immobile diventa così il nono bomber più prolifico della storia della Serie A. A fornire il dato è Opta.

Con il gol al Lecce Ciro Immobile (189), ha raggiunto il 9° posto in solitaria della classifica marcatori all-time di Serie A. Superati Alessandro Del Piero, Alberto Gilardino e Giuseppe Signori.