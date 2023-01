La Juventus ha avuto 15 punti perché 15 sono le plusvalenze illegittime certe (Libero)

Libero ricostruisce e anticipa le motivazioni del provvedimento. Chiné aveva chiesto una punizione per evitare la partecipazione alle coppe europee

«Non deve neppure scandalizzare che la sentenza sia stata più punitiva rispetto alle richieste del procuratore. La decisione “Ultra petitum” – aggiunge la stessa fonte – è stata necessaria per due ordini di cose. Da un lato per stabilire un criterio di determinazione della pena. Accertati, al di là di ogni ragionevole dubbio, 15 casi di plusvalenze illegittime, i giudici avrebbero deciso di comminare 1 punto di penalità per ogni plusvalenza».

Dall’altro lato ci sarebbe l’adeguamento dei giudici alla richiesta del procuratore Giuseppe Chiné che nella sua requisitoria aveva sostenuto che il club doveva essere sanzionato «così da non poter partecipare l’anno prossimo alle coppe europee» e dunque collocato in classifica dietro la Roma. Il collegio giudicante, ritenuto che con solo 9 punti di deficit la “Vecchia Signora” avrebbe anche potuto recuperare (ipotizzando prossime penalizzazioni nei confronti di altre squadre), ha ritenuto, dunque, congrua la retrocessione di 15 punti in classifica. Questo e altro ancora farà parte delle motivazioni della sentenza di condanna nei confronti della Juve e dei suoi dirigenti. Motivazioni che saranno rese note tra 10 giorni.