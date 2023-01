Jorginho all’Arsenal è già polemica tra i tifosi: “Avremo il centrocampo più lento del mondo”

I commenti social al nuovo colpo di mercato: “Ha 31 anni, è più lento dell’arbitro Oliver e soprattutto VIENE DAL CHELSEA”.

Uno degli acquisti più importanti di quest’ultima giornata di calciomercato è senza dubbio il passaggio di Jorginho all’Arsenal. Il centrocampista azzurro, che del Chelsea era anche vice-capitano. Il tutto dopo che i Gunners hanno provato (senza successo) a strappare il sì del Brighton per la cessione di Moises Caicedo. E invece alla fine all’Emirates ci va Jorginho, che nel Chelsea di Potter aveva perso centralità dopo essere stato fondamentale per Sarri, e nel periodo in cui a Stamford Bridge c’era Tuchel.

Ma come l’hanno presa i tifosi dell’Arsenal? Non bene, almeno a giudicare da quello che emerge dai social. Il Sun spiega che l’acquisto dell’italo-brasiliano, che costerà ai Gunners circa 15 milioni di euro, non è andato molto giù ai supporter del club. In primis perché si tratterà dell’unico acquisto di gennaio, in un momento in cui l’Arsenal è primo in classifica in Premier League con un ampio vantaggio. I tifosi si aspettavano qualche altro colpo per dare ad Arteta qualche opzione in più per la seconda parte di campionato, quando ci sarà da mantenere il ritmo ed evitare che le altre, con il Manchester City in pole position, tornino prepotentemente.

Questi sono alcuni dei commenti social sul trasferimento di Jorginho all’Arsenal:

“Ha 31 anni, è più lento dell’arbitro Oliver e soprattutto VIENE DAL CHELSEA”.

Il punto principale però sembra essere la mancata velocità di Jorginho. E considerando che il punto fermo della mediana di Arteta è Xhaka, un altro che non è esattamente uno sprinter:

“Non capisco come faremo a giocare con Xhaka e con Jorginho”.

“La mente umana non riesce neanche a immaginare una coppia di centrocampo più lenta di quella composta da Xhaka e Jorginho”.

Qualche altro tifoso, invece, avrebbe voluto che fosse richiamato Charlie Patino, giovane promessa dei Gunners:

“quindi abbiamo ingaggiato un centrocampista per dare in prestito un centrocampista?! ha senso per favore!! siamo tornati subito nella stessa situazione!!! elneny fuori stagione! partey xhaka e jorginho per il resto della stagione è una fottuta follia!!!! richiamate Patino”.