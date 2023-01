Arsenal-Jorginho è fatta, il Chelsea accetta 12 milioni

Bbc: “L’Arsenal ha concordato un accordo da 12 milioni di sterline con il Chelsea”, contratto di 18 mesi con opzione per un altro anno

Si aspetta solo l’ufficialità ma Jorginho è un giocatore dell’Arsenal. Lo scrive la Bbc che assicura:

“L’Arsenal ha concordato un accordo da 12 milioni di sterline con il Chelsea per ingaggiare il centrocampista italiano Jorginho. Il 31enne, arrivato al Chelsea dal Napoli nel 2014, è agli ultimi sei mesi del suo contratto allo Stamford Bridge.”

L’ex Napoli è atteso per le visite mediche, poi la firma sul contratto che lo lega all’Arsenal di Arteta per 18 mesi con opzione per un ulteriore anno.

L’affare Jorginho si è concluso nella serata di ieri dopo che l’Arsenal aveva provato a ingaggiare il centrocampista del Brighton, Moises Caicedo. Ricevuto il no da De Zerbi, i Gunners hanno virato sull’italo brasiliano.

L’Arsenal lo ha voluto come possibile rinforzo già in questa sessione di mercato. L’operazione è favorevole sia per il Chelsea che per l’Arsenal. I Blues rischiavano di perdere l’italiano a zero e l’Arsenal ha trovato in Jorginho una soluzione all’infortunio di Elneny.

“Jorginho è destinato a diventare il terzo acquisto dell’Arsenal della finestra di gennaio, il club aveva precedentemente acquistato il difensore polacco Jakub Kiwior dallo Spezia per 20 milioni di euro (17,6 milioni di sterline) e l’attaccante belga Leandro Trossard, trasferitosi dal Brighton per 21 milioni di sterline. Jorginho ha segnato 29 gol in 213 presenze con il Chelsea, vincendo la Champions League, l’Europa League, la Supercoppa Uefa e la Coppa del mondo per club durante la sua permanenza al club.”