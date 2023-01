Inzaghi: «È stata un’impresa. Aver battuto il Napoli è una grande iniezione di fiducia»

A Dazn: «Abbiamo avuto 95 minuti di grande concentrazione. La squadra è sempre stata in campo molto bene, ora dobbiamo cercare di fare sempre meglio».

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita disputata contro il Napoli.

«Dzeko sta facendo benissimo, siamo in una buona striscia, dobbiamo continuare, aver battuto il Napoli è una grande iniezione di fiducia, sono molto orgoglioso dei ragazzi, in campo si sono aiutati, è stato bello vederli. C’era tanta curiosità per questa partita, al rientro dalla pausa, ma ero sereno perché la squadra si è allenata nel migliore dei modi».

Inzaghi sulla partita:

«Tutte le partite hanno una storia, nella seconda parte del primo tempo ci siamo abbassati, il Napoli ha palleggiato, ma abbiamo avuto 95 minuti di grande concentrazione. La squadra è sempre stata in campo molto bene, concentrata, è stata un’impresa: battere il Napoli in questo momento ci deve dare grandissima fiducia per il futuro».

«Nelle ultime 10 ne abbiamo vinte 9 e in mezzo abbiamo giocato una Champions molto bene, in campionato abbiamo perso inizialmente punti ma adesso è lunga, da qui alla fine dobbiamo continuare a guardare partita dopo partita, senza guardare gli altri, cercando di recuperare tutti i giocatori, giocando ogni due giorni e mezzo sarà complicato per noi e per le altre».

«Mancano ancora tantissime partite, con questa sosta per i Mondiali il campionato è nuovo per tutti. Dobbiamo cercare di fare sempre meglio, oggi hanno vinto tutte quelle davanti, si è fermato il Napoli per la prima volta da mesi, dobbiamo continuare a guardare partita dopo partita».

«Calhanoglu? Mi ha dato grandi risposte. In una serata così è difficile fare dei nomi, anche i subentrati sono entrati nel migliore dei modi. Calha sta avendo un percorso positivo da cinque mesi, lo abbiamo allenato per quel ruolo in cui siamo in emergenza e stasera ha fatto un grandissimo lavoro come tutti gli altri. E’ stato molto bravo».