Il Napoli sembra aver smarrito le sue certezze, Kvaratskhelia latita (Garanzini)

A Gigi Garanzini il Napoli non è piaciuto, secondo l’editorialista de La Stampa la squadra di Spalletti è lontana parente di quella che ha deliziato gli appassionati nella prima parte di stagione.

Non il miglior Napoli quello che aspetta venerdì sera la Juventus. A piè fermo, questo sì, dall’alto dei 7 punti di vantaggio: ma non più, o magari non ancora lo squadrone che aveva illuminato la scena, anche in campo europeo, prima della lunga parentesi in Qatar. La prima sconfitta di stagione, a San Siro, qualche traccia l’ha lasciata. Si è visto a Marassi quando, fallito il rigore iniziale, ha seriamente rischiato di andar sotto in tre occasioni nel giro di pochi minuti, e su palloni banalmente regalati in uscita: come se avesse davvero smarrito tutte le certezze del suo straordinario avvio.

Al di là di una certa macchinosità collettiva, come già contro l’Inter a latitare, in particolare, è stato Kvara. Che continua a partire come ai tempi belli, ma nel nuovo anno al momento non arriva mai: e se si intestardisce nel dribbling, a testone abbassato, somiglia più a un qualunque Radonjic che al fuoriclasse annunciato.