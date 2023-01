Il Milan si è dissolto, non difende più, sembra una resa senza condizioni (Gazzetta)

“Temiamo che al momento Pioli abbia perso la squadra. Non c’è ammutinamento, non crediamo che qualcuno giochi contro Pioli, ma striscia la fiducia”

Il Milan si è dissolto, scrive Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport. Non difende più, come se avesse una malattia che lo divora da dentro. Ieri, contro il Sassuolo, non c’è stata partita.

“Il Sassuolo ha imperversato su un avversario inconsistente. Il Milan si è dissolto, vittima di una malattia auto-immune che lo divora dal di dentro. La batosta di ieri lo confina alla periferia della zona Champions League. Una deriva brutta perché assomiglia a un avvitamento, a una picchiata senza speranza”.

Sulla fase difensiva, che non esiste più.

“La fase difensiva è diventata auto distruttiva. Il Milan non difende più, subisce qualunque ripartenza alta o lunga che sia e sulle palle inattive è burroso. In sette partite del 2023,Coppa Italia e Supercoppa incluse, ha incassato 18 gol, peggior prestazione del nuovo anno nei cinque campionati top d’Europa e con un crescendo inquietante nelle ultime tre gare: tre reti prese contro l’Inter nel derby d’Arabia; quattro contro la Lazio martedì scorso all’Olimpico; cinque ieri a San Siro. Una spirale che assomiglia a una resa senza condizioni. Com’è possibile che al Milan sia saltato ogni argine?”.

La Gazzetta analizza come sono arrivati i cinque gol concessi al Sassuolo e conclude: “reparti slegati, il Milan non difende più di squadra”.

Perché nemmeno le assenze in campo possono spiegare del tutto il crollo delle ultime settimane. Nel Milan imperversa la fiducia. Pioli ha perso la squadra?

“Temiamo che al momento Pioli abbia perso la squadra, si notano gli sbandamenti tipici di una ritirata. Non c’è ammutinamento, non crediamo che qualcuno giochi contro Pioli, ma striscia la sfiducia. Ieri lo stesso allenatore a bordo campo sembrava desolato, il linguaggio del suo corpo tradiva scoraggiamento. È obbligato a reagire. Rivedere il sistema può essere uno spunto, il 4-2-3-1 non è più sostenibile. Non così, almeno. Meglio un 4-3-3″.