Il Maradona è lo specchio delle brame che confessa alla Juve d’essere la meno bella del reame

😍 Da ogni confine le legioni amiche avevano inviato missive giornalettistiche per raccontarci una realtà parallela. Vuoi essere Andrea Agnelli o Alain Delon? Vuoi essere Di Maria o Kvara? Vuoi essere un primo tempo o un secondo? Tace l’Italica legione dinanzi alla musica del Regno di Napoli. ‘A mmana smerza, sul corto muso.

🥰 Animali empatici. Hanno portato in campo ogni quartiere di Napoli. Spaventosamente cattivi, caviglie, schiene, piedi, testa, qualità. Kvara il genio della lampada, Victor Aladino. Uno a zero.

❤️Kim si arrampica a svitare le parabole stonate, Kvara uccella il portiere polacco. Il Maradona sembra lo specchio delle brame che confessa alla Juve d’essere la meno bella del reame.

😮Al goal di Amir, il barbaro dagli occhi dolci ho amato l’amore stringendo il sorriso di chi colei che amo e comprende che la gioia ha varie strade ma ‘o core così trema solo in un caso…Col Maradona esploso!

😘 Sul quarto goal la Gazzetta ha cancellato l’ennesima bozza di articolo. Osimhen tutti i casellanti delle autostrade per offrire un viaggio gratis sul carro del trascinatore.

😶‍🌫️ Il cucciolo macedone infierisce, Posillipo abbraccia Scampia, il mare bagna Pianura, la città sbriciola la nottata, sta passando!

👊 Un sogno di una bambina di tre anni, mia nipote. “Cinque gol, segna Osi” ridiamo tutti. In fondo i bambini hanno la purezza e l’ingenuità di quelli che dicono sempre la verità. Non ci poteva essere partita. Siamo più forti, siamo il Napoli di Spalletti quello che ha detto a tutti che si può finalmente far cadere il palazzo.

