Il Dibu Martinez ha preso un cane di 30 chili dei Navy Seal per fare la guardia alla medaglia Mondiale

Il portiere argentino l’ha pagato 20.000 sterline: un animale addestrato dalle forze speciali americane. Non è il primo campione a farlo

Se devi fare la guardia ad una medaglia Mondiale devi prendere un signor cane da guardia. E così il Dibu Martinez ha assunto il migliore: ha pagato 20.000 sterline per un cane da guardia belga Malinois, utilizzato dalla SAS e dagli US Navy Seals nelle zone di combattimento. Una bestia da 30 kg.

Secondo il Daily Mail il pittoresco portiere dell’Argentina e dell’Aston Villa non ha intenzione da subire facilmente le aggressioni che in questi ultimi anni vedono come vittime prescelte i ricchissimi giocatori della Premier. E diverse stelle del calcio inglese stanno cercando di aumentare la sicurezza, con l’uso della tecnologia ma anche di cani da guardia super-addestrati. Tra questi l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta e il portiere Hugo Lloris, ma anche Ashley Cole e Jack Wilshere, e il campione del mondo di boxe dei pesi massimi Tyson Fury.