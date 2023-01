I giocatori del Psg hanno ancora la testa al Mondiale, Galtier parlerà con loro insieme a Campos

Lo scrive Le Parisien. Il tecnico ha notato un calo di livello nell’allenamento dei suoi. Non è preoccupato, ma vuole dare una scossa al gruppo

Il Psg non sta vivendo un buon momento. Due sconfitte in due settimane: è la prima crisi di risultati con cui ha a che fare Christophe Galtier da quando siede sulla panchina del club. Secondo quanto scrive Le Parisien, il tecnico ha parlato con Luis Campos e ritiene di poter cambiare lo scenario in due settimane.

Galtier, scrive il quotidiano francese, “non è sorpreso dalla situazione attuale“: con undici giocatori partiti per la Coppa del Mondo, tra cui tre impegnati fino all’ultima settimana di competizione (Leo Messi, Kylian Mbappé e Achraf Hakimi), il tecnico parigino si aspettava di dover sperimentare turbolenze in questo mese di gennaio. Del resto anche altre squadre, come il Real Madrid e il Manchester City, stanno affrontando il post-Qatar, con giocatori tornati stanchi e nelle più disparate condizioni emotive. Tra le fila del Psg il giocatore più colpito in entrambi gli aspetti è Neymar, tornato dal Qatar con un infortunio alla caviglia.

Dalla fine della Coppa del Mondo, la squadra parigina si è allenata solo due volte insieme. Galtier, scrive Le Parisien, ha notato un calo di livello negli allenamenti.

“Christophe Galtier lo ha notato dal graduale ritorno dei suoi campioni: le sessioni di allenamento sono scese di livello. “Siamo qui, ma non siamo qui”, dicono internamente”.

Per due mesi i giocatori sono stati lontani, impegnati con le rispettive nazionali.

“Due mesi di assenza, testa altrove, delusione per la maggior parte, gli internazionali devono ora concentrarsi nuovamente sulla vita del Psg, che era passata in secondo piano”.

Campos e Galtier hanno deciso che parleranno con i giocatori.

“Il Psg riprenderà ad allenarsi questo martedì e Galtier e Campos si rivolgeranno ai giocatori per chiedere con calma ma con fermezza un’altra mobilitazione ora, dopo la Coppa del Mondo e le vacanze”.

Al centro di allenamento dicono:

“Il passato è il passato. Ora, tutti devono riconnettersi sulla stagione in corso”.

Non c’è preoccupazione, i dirigenti scommettono sull’orgoglio dei campioni, che non possono accontentarsi dell’immagine che stanno restituendo in questo momento, scrive il quotidiano francese. Occorre però un confronto, per facilitare il ritorno al lavoro e il desiderio di fare ammenda.