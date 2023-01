Guardian: “Il Tottenham chiede chiarimenti urgenti sull’inibizione di Paratici”

“Decisa anche una squalifica di 30 mesi per l’ex direttore sportivo della Juve Fabio Paratici, ora amministratore delegato del Tottenham”

La sentenza della Corte d’Appello della Figc ha incuriosito anche l’Inghilterra, forse più degli altri paese europei per un semplice motivo. Fra i vari deferiti c’è anche Paratici, il deus ex machina, che prima di approdare al Tottenham, si occupava del mercato juventino.

È lui la mente dietro l’operazione Ronaldo, è lui la mente dietro le plusvalenze fittizie. Questo diceva durante le intercettazioni:

«Anche se metto 4 o 10 milioni non cambia nulla, non ci succede nulla», o ancora, «L’ho sempre fatto, l’ho fatto con Caldara… l’operazione devi farmela fare a me! Dammi retta, l’operazione la faccio io anche per il Pisa! Tu devi darmi solo le linee, il resto lo metto a posto io. L’ho fatto per il Genoa tutta la vita, l’ho fatto per l’Atalanta tutta la vita, l’ho fatto per il Sassuolo tutta la vita… Quando io ho i parametri dopo sistemo tutto…».

Adesso però, come scritto sopra, Paratici lavora per il Tottenham che ieri sera ha dovuto fare i conti con una nuova situazione. Infatti ieri sera scrivevamo le sanzioni inflitte anche ai dirigenti della Juventus, punita con 15 punti di penalizzazione. A Paratici la pena più alta: 2 anni e mezzo. Seguono Agnelli e Arrivabene con 24 mesi di inibizione. 16 mesi a Cherubini e 8 a Nedved e agli altri dirigenti.

Questa mattina il Guardian esterna tutte le preoccupazioni del Tottenham, in costante contatto con la Federcalcio italiana. Scrive il Guardian:

“L’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli è stato interdetto per due anni dall’attività calcistica e analogamente lunghi provvedimenti sono stati assegnati ad altri componenti dell’ex cda della Juve, che si sono dimessi in massa a novembre dopo un’indagine della Procura di Torino per presunto falso in bilancio. Decisa anche una squalifica di 30 mesi per l’ex direttore sportivo della Juve Fabio Paratici, ora amministratore delegato del Tottenham. Resta inteso che il Tottenham sta chiedendo urgentemente chiarimenti sulla possibilità che il divieto di Paratici si estenda oltre l’Italia.”