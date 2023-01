Grassani su Zaniolo: «Difficilmente il giocatore sarà messo fuori rosa»

«L’esclusione determina sanzioni di assoluta rilevanza per il club».

L’avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, ha rilasciato una intervista al ‘Corriere dello Sport‘ per parlare del caso Roma-Zaniolo. Queste le parole di Grassani su Zaniolo:

«La Roma potrebbe mettere fuori rosa Zaniolo? “Mi sembra una soluzione difficilmente praticabile – ha detto -. Il diritto di partecipare agli allenamenti con la prima squadra rappresenta da sempre un caposaldo dell’Aic. L’esclusione determina sanzioni di assoluta rilevanza per il club, come la condanna a riconoscere al tesserato un risarcimento almeno del 20% dello stipendio annuo lordo e la reintegrazione oppure, a scelta dell’atleta, la declaratoria di risoluzione contrattuale per grave inadempimento».