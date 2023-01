Napoli-Roma sarà vista in tv in tutto il mondo

Dalla Cbs al Medio Oriente, all’Australia e tantissimi altri Paesi. Allo stadio saranno oltre 52mila gli spettatori presenti

Napoli-Roma domani sera (inizio ore 20.45) sarà vista in tutto il mondo. Come ricorda il Corriere dello Sport:

Domani sera riflettori puntati dagli Stati Uniti (a trasmettere sarà la CBS in diretta su Paramount; e poi MENA (Medio Oriente e Nord Africa) da Starzplay e su Abu Dhabi Sport Premium 1; anche in Russia da Match Tv. Previsto il collegamento diffuso in Europa con Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Olanda, Slovenia; con la “eurasiatica” Georgia (poteva mai mancare…); le centro-sudamericane Argentina, Brasile, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela; ed ancora Australia, Cina, Giappone, Canada; gli stati africani di Angola, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Zimbawe. Copertura anche in Asia con collegamenti in Brunei, Cambogia, Indonesia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam.

Insomma occhi dell’intero pianeta puntati su Napoli-Roma, e saranno centomila e più quelli presenti al Maradona, il che fa cinquantamila in loco dopo i 52mila e passa del sold-out con la Juve