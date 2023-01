Gli ultras della Roma provocano i napoletani: «Se l’occasione ci sarà… embé tutto qua?»

Sul CorSera gli striscioni affissi dagli ultras giallorossi in zona Ponte Milvio. L’altro recita: «Sono anni che gridi vendetta, ma neanche 50 verso 300»

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, stanotte, in zona Ponte Milvio, a Roma, sono stati affissi degli striscioni provocatori contro gli ultras del Napoli. Una risposta degli ultras della Roma agli scontri avvenuti sull’autostrada A1 domenica pomeriggio. Il riferimento è all’omicidio di Ciro Esposito, nel 2014 e alla vendetta invocata all’epoca dai napoletani.

La risposta degli ultrà della Roma è arrivata questa notte. Sette tifosi, coperti da passamontagna, hanno esposto uno striscione, scattato una foto che hanno inviato ai rivali del Napoli, che domenica scorsa hanno affrontato sull’autostrada A1, a Badia del Pino. «Se l’occasione ci sarà… embé tutto qua?» recita lo striscione che questa notte è stato esposto in zona Tuscolana. Si riferiscono al messaggio che i napoletani lanciarono nel novembre del 2014 allo stadio San Paolo a pochi mesi dalla morte di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli ucciso negli scontri prepartita a Roma prima della finale di Coppa Italia Fiorentina-Napoli nel quale si invocava vendetta per quella morte. E non solo. Al ponte della Tuscolana un altro striscione è stato affisso sempre ieri notte, forse dallo stesso gruppo ultrà e sempre contro i napoletani. «Sono anni che gridi vendetta, ma neanche 50 verso 300. Lascia perdere dammi retta». La Digos, dopo le segnalazioni, ha già rimosso gli striscioni. E ora sta cercando di visionare le immagini delle telecamere per arrivare ad individuare i responsabili dei testi”.