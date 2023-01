Il gip che non ha convalidato l’arresto: «Non è dimostrata la sua partecipazione alla rissa»

Repubblica e l’ultrà napoletano: «è stata una guerriglia per annientare il nemico ma lui non è stato visto parteciparvi». I quattro arrestati sono liberi

Ieri è stato scarcerato anche il quarto ultrà coinvolto negli scontri di domenica sull’autostrada A1, quello del Napoli (i tre ultras della Roma erano già stati liberati in precedenza: solo per uno di loro era stato sancito obbligo di firma e dimora). La Repubblica riporta quanto ha scritto il gip di Napoli in merito agli scontri. Gip che non ha convalidato l’arresto dell’ultrà napoletano.

“Per il giudice di Napoli quella di domenica pomeriggio sull’Autosole è stata «una vera e propria guerriglia» tra opposte tifoserie determinate «ad annientare il nemico»”.

Una vera e propria guerriglia per la quale, tuttavia, non ci sono arresti.

La gip, Ivana Senatore, a proposito dell’ultrà napoletano Antonio Marigliano, scrive:

«Non risulta adeguatamente dimostrata la sua partecipazione alla rissa. Non risulta che Marigliano sia stato visto nell’atto di scagliare oggetti, compiere gesti di violenza, percuotere o attentare all’incolumità personale dei tifosi del gruppo rivale, né l’indagato è stato sorpreso a incitare o incoraggiare i teppisti».

L’avvocato del 35enne, come abbiamo scritto ieri, ha depositato un video che conferma la sua versione. La Repubblica scrive:

“L’uomo compare con il volto solo parzialmente coperto, mentre «impugnando semplicemente l’asta di una bandiera, cammina in modo tranquillo in direzione opposta a quella degli scontri, mantenendosi ben lontano dalla rissa in corso». Per la detenzione del bastone, il magistrato non ravvisa «le ragioni di urgenza che giustificano» l’emissione di un’ordinanza da parte di un giudice non competente territorialmente (i fatti sono accaduti ad Arezzo) tenuto conto che l’asta non risulta essere stata usata e l’assenza di precedenti «sintomatici di un’indole violenta dell’indagato»”.