Ghoulam vicino a firmare con l’Angers

L’alternativa era il Saint-Etienne, contratto fino a fine stagione e nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Faouzi Ghoulam, esterno algerino che ha giocato anche nel Napoli, sarebbe pronto a ripartire con l’Angers in Ligue 1.

Su di lui aveva mostrato interesse anche il Saint-Etienne ma l’Angers ha bruciato sul tempo il club allenato da Laurent Batlles.

All’inizio dell’anno, Ghoulam si allenava con i francesi dell’Angers, il club di Ligue 1 in cui, tra gli altri, gioca anche Ounahi, su cui c’è proprio il Napoli e non solo. Il terzino algerino si è giocato bene le sue carte e avrebbe convinto il club a concedergli una chance, anche se l’allenatore del club aveva avvertito sulle difficoltà a tesserarlo:

«Ha chiesto alla società di allenarsi con noi. È un giocatore libero, ma rispetto alla nostra situazione con il Dncg (l’organizzazione responsabile della supervisione dei conti per i club francesi, ndr.), non possiamo tesserare finché non ci sono uscite. E’ un ragazzo che ha un bel curriculum, con qualità, che conosco mentalmente. Dobbiamo discutere con la dirigenza di un suo eventuale tesseramento, per vedere cosa è possibile, poi discutere anche con il giocatore. Vedremo».

Nonostante ciò, Bouhazama non ha mai avuto dubbi sulle qualità di Ghoulam:

«È un giocatore di alto livello, ha un potenziale notevole. Avere un giocatore che ha giocato in Champions tutte le stagioni a Napoli e in nazionale algerina sarebbe davvero importante».