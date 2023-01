Erling Haaland è una macchina da gol: tripletta contro i Wolves e batte il record delle ultime 4 stagioni

Questa è la quarta tripletta stagionale in campionato per Haaland. Il record assoluto in Premier lo detiene Sergio Aguero che di hat trick ne ha segnate 12. Ma in 10 anni.

Erling Braut Haaland è una macchina da gol, anche in Premier League. In questa sua prima stagione in Inghilterra sta macinando record su record e la sua media è migliore rispetto a quella in Bundesliga.

Contro il Wolverhampton, ieri, Haaland si è scatenato. Non è di certo una novità per il norvegese, ma fa impressione un dato in particolare. Con la tripletta segnata contro i Wolves, l’attaccante ha raggiunto quota 25 gol in campionato – 10 in più del secondo, Harry Kane – alla 20esima giornata – 19esima presenza per lui. Da sottolineare il fatto che nelle ultime 3 edizioni della Premier League, chi ha vinto il titolo di capocannoniere è arrivato a quota 23 – Vardy nel 2019-20, Kane nel 2020-21 e la coppia Son-Salah nel 2021-22.

Il primo gol di Haaland contro i Wolves è stato realizzato di testa nel primo tempo con De Bruyne che serve il norvegese ed è imprendibile per il portiere Jose Sà. Nella ripresa viene assegnato un calcio di rigore ai Citizens prontamente trasformato da Haaland che spiazza il portiere portoghese. Il terzo gol del norvegese avviene grazie ad un pasticcio difensivo della formazione di Lopetegui. Il portiere sbaglia a smistare il pallone e lo regala a Mahrez che serve Haaland che a porta vuota non può sbagliare.

Questa è la quarta tripletta stagionale in campionato per Haaland. Il record assoluto in Premier lo detiene Sergio Aguero che di hat trick ne ha segnate 12. Ma in 10 anni. Se riuscirà a fare gol con questa continuità Haaland potrà sfondare il muro dei 40 gol. Il record, da quando esiste la Premier League, appartiene in tandem al mito Alan Shearer e Andy Cole, che negli anni ’90 riuscirono a vincere il titolo dei cannonieri con 34 gol.