Elmas con Gattuso era un giocatore in crisi di identità, Spalletti lo ha trasformato (CorSport)

Il macedone è un pupillo del tecnico, che lo ha valorizzato come ha fatto con Lobotka. Nessun altro centrocampista del Napoli è come lui

Il Corriere dello Sport dedica una pagina a Elmas, trasformato da Spalletti come accaduto già con Lobotka. Il tecnico ha valorizzato il macedone, non avendo mai nascosto la stima che nutre verso di lui.

Elmas è arrivato a Napoli sponsorizzato da Ancelotti, che non ha avuto molto tempo per lavorarci. Poi, con Gattuso, si è completamente perso.

“Un allenatore che lo impiegava in così tanti ruoli tra centrocampo e attacco – una volta in Europa League anche terzino sinistro – da complicare la lettura stessa della dimensione di Elif. Già: all’alba dell’incontro con il signor Luciano era un giocatore in crisi di identità tecnica, ma poi gradualmente ha riconquistato fiducia in se stesso e dopo un anno e mezzo di lavoro sono arrivati grandi risultati e una dichiarazione: «Che giochi o meno, Elmas è la luce dei miei occhi»”.

Una frase che Spalletti ha pronunciato nel ritiro invernale in Turchia. Elmas ha trovato sempre più spazio, in questo Napoli, ultimamente. Prima della sosta per il Mondiale ha segnato 2 gol, poi altri 3, tra cui la perla contro la Juve. Nelle ultime sei partite ha segnato 5 gol in tutto, tre partendo dalla panchina e due da titolare.

“Nessuno come lui tra i centrocampisti della rosa del Napoli. Nessuno”.

È il candidato più autorevole a sostituire Kvara, se domani non dovesse farcela, contro la Salernitana.

“Gioca dove gli chiedono: ma di crisi di identità, oggi, neanche l’ombra”.

Il Corriere dello Sport lo definisce un giocatore moderno.

Come detto, domani Elmas sostituirà probabilmente Kvara, se il georgiano non dovesse farcela. In un altro articolo, il Corriere dello Sport scrive:

Il georgiano verrà monitorato dopo aver vissuto lontano dal gruppo gli ultimi giorni. Mercoledì si è allenato a parte in palestra, ieri non ha svolto seduta a scopo precauzionale, oggi provino per valutare le sue condizioni. In caso di assenza iniziale, Elmas è in vantaggio su Raspadori, ma nulla è ancora deciso, molto dipenderà anche dai sintomi ormai sempre più silenziosi.