Deschamps: «Inappropriate le dichiarazioni di Le Graet su Zidane»

Deschamps su Lloris: “Non avrei voluto che lasciasse la Nazionale. Mancherà un grande uomo ed un grande sportivo”.

Intervistato infine durante una conferenza stampa a margine del lancio dell’operazione Yellow Pieces, Didier Deschamps ha finalmente parlato dei temi legati al calcio e al recente addio di Le Graet. Queste le parole di Deschamps:

«Prima che mi vengano fatte domande. Preferisco dire qualche parola sulle dichiarazioni del mio presidente. Le sue parole, come ha riconosciuto e ammesso, erano inappropriate. Penso che sia un’ottima cosa che si sia scusato con Zizou. La situazione sportiva ha portato ad una rivalità sportiva tra noi due. Anche per alcuni, opposizione. Avrò sempre molto rispetto per lui in relazione a quanto abbiamo vissuto e condiviso insieme».

Continua Deschamps sul ritiro di Lloris:

«Ho parlato a lungo con Hugo, lo conosco molto bene. Non entrerò nei dettagli. Ha parlato del perché e delle motivazioni. Lo conosco molto bene, e lo stimo molto. Quando una persona è spinta da una profonda convinzione, non prende una decisione per capriccio. È attentamente ponderata. Capisco la sua decisione anche se non avrei voluto abbandonasse la Nazionale. È stato molto importante per la squadra sia a livello umano che sportivo. Vi dico quello che gli ho detto. Mi mancherà. Ci mancherà. Ma è una sua decisione e dobbiamo dire grazie per tutto quello che ha fatto».