Contro il Napoli, l’unica certezza della Juventus in attacco è Milik (Gazzetta)

Chiesa si candida per una maglia da titolare, ma deve fare i conti con la concorrenza di Di Maria e McKennie. A centrocampo sale Paredes insieme a Rabiot e Locatelli

La Gazzetta dello Sport ipotizza quali potrebbero essere le decisioni di Allegri in vista della sfida della Juventus con il Napoli, venerdì al Maradona. Tra i bianconeri torna a disposizione Bremer. In attacco l’unica certezza è la presenza di Milik, ex della partita. Fermi ai box ci sono ancora Pogba, Vlahovic, Cuadrado, De Sciglio e Bonucci.

Le opzioni in attacco possono variare dall’inserimento dal primo minuto di uno tra Chiesa, che giocherebbe alle spalle di Milik, o di Kean, partito titolare nell’ultima gara contro l’Udinese. Dovrebbe trovare spazio a gara in corso Di Maria, tornato a disposizione dopo i problemi accusati durante il Mondiale.

A centrocampo la Juventus potrebbe partire con Paredes titolare al fianco di Rabiot e Locatelli. Sulle fasce la coppia McKennie-Kostic è la favorita, nel caso Chiesa giochi nei due in attacco. In difesa si potrebbe vedere il terzetto brasiliano composto da Danilo, Bremer, tornato a disposizione dopo l’infortunio alla coscia, e Alex Sandro con Szczeney in porta. Schierando il 3-5-2 che ha permesso ai bianconeri di fare 8 vittorie di fila portandosi al secondo posto in campionato, agganciando il Milan la scorsa giornata.

La Juventus è a meno 7 punti dal Napoli. Allegri ha la necessità di ridurre la distanza, o almeno di non aumentarla con una sconfitta.