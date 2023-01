Juventus, recuperato Bremer per il Napoli

L’anno scorso, quando Bremer era ancora un giocatore del Torino, diede del filo da torcere ad Osimhen e si rivelò impeccabile nella marcatura del numero 9 del Napoli.

Stando a quanto afferma Sky Sport, la Juventus per la gara contro il Napoli recupererà Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha saltato il match contro l’Udinese a causa di un affaticamento. Adesso Bremer sarà nuovamente a disposizione di Allegri. Mentre per rivedere gli altri infortunati come Vlahovic e Pogba bisognerà attendere ancora un po’ di tempo.

I due giocatori, ancora infortunati, si sono allenati quest’oggi con la Juventus Nextgen, seconda squadra bianconera che milita in Serie C. Al Maradona, Bremer potrebbe partire titolare nella difesa di Massimiliano Allegri al fianco di Alex Sandro e Danilo formando, così, una difesa tutta brasiliana. Resta in dubbio la presenza di Rugani che potrebbe insidiare il terzetto difensivo sopracitato.

L’anno scorso, quando Bremer era ancora un giocatore del Torino, diede del filo da torcere ad Osimhen e si rivelò impeccabile nella marcatura del numero 9 del Napoli. Quella sera, però, Osimhen segnò lo stesso e il Napoli vinse per 1-0 alle battute finali. Venerdì sera Bremer punta a ripetere la prestazione dell’anno scorso in maglia granata, ma i suoi recenti problemi fisici potrebbero essere sfruttati da Osimhen bravissimo nell’attaccare gli spazi.

Le risposte in merito alla titolarità di Bremer le darà domani in conferenza stampa Massimiliano Allegri.