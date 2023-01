Becao: «Mi auguro che il Napoli riesca a rimanere lassù fino alla fine»

Su As: «È una squadra che seguivo con affetto fin da piccolo. Le voci non cambiano il mio modo di pensare o lavorare»

Intervistato da As, a Rodrigo Becao è stato chiesto un parere sull’attuale campionato italiano che vede il Napoli primo a +12 sui diretti concorrenti.

Queste le parole di Becao sul Napoli:

«Quest’anno sono i migliori, lo pensano e lo dicono tutti. Si vede che hanno qualcosa in più e meritano il primo posto, la classifica che hanno non è un caso. Mi congratulo con loro e mi auguro che riescano a rimanere lassù fino alla fine. È una squadra che seguivo con affetto fin da piccolo».

Rodrigo Becao è stato al centro di numero indiscrezioni di mercato che lo avvicinavano al Napoli. Potrebbe essere un obiettivo di Giuntoli ma fino a che le cose non cambieranno il difensore è concentrato a conquistare l’Europa con l’Udinese di Sottil.

«Le voci, onestamente, non cambiano il mio modo di pensare o lavorare. Ho ancora un anno e mezzo all’Udinese e puntiamo alla qualificazione alle coppe europee. Poi, certo, il mercato è imprevedibile, non so se può cambiare qualcosa in questi giorni o nei prossimi mesi…quello che so è che darò il massimo fino a quando vestirò la maglia dell’Udinese».

Anche l’Inter alla finestra ma Giuntoli ha Becao nel mirino da Dicembre. Ne abbiamo scritto allora:

“Il Napoli si guarda intorno sul mercato per coprire meglio le fasce. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, al club di De Laurentiis piacciono Buchanan e Becao. Per quanto riguarda il primo, il costo è di 12 milioni. Buchanan si muove bene sia a destra che a sinistra. “Il resto verrà da sé, anche la perlustrazione in Italia, perché non tutto deve accadere all’estero: Rodrigo Becao (26) dell’Udinese ha un suo posto privilegiato nel data base di Castel Volturno, e i rapporti tra De Laurentiis e Pozzo sono amichevoli da sempre, sin dal 2004, da quando cioè Adl spuntò praticamente dal nulla e scavalcò il suo presidente friulano, candidato a rilevare il Napoli dalla fallimentare.”