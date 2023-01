Barrack pronto ad investire nella Roma come socio dei Friedkin (Messaggero)

Proprietario del fondo Colony Capital, gestisce 34 miliardi di dollari ed è specializzato in investimenti immobiliari. Gli fa gola lo stadio

Il proprietario del fondo Colony Capital, Tom Barrack, è pronto a investire nella Roma (e nel nuovo stadio) come socio dei Friedkin. Lo scrive Il Messaggero. Barrack gestisce 34 miliardi di dollari: è specializzato in investimenti immobiliari.

“La rivista economica Fortune lo definisce «il più grande investitore immobiliare al mondo». Tom Barrack, 75 anni, guarda a Roma e alla Roma”.

Gli fa gola lo stadio. Ieri il sindaco Gualtieri ha annunciato la conclusione positiva della prima fase del lungo iter d’approvazione del progetto di Pietralata.

Il Messaggero continua:

“qualcosa si muove. Anche perché Barrack, almeno inizialmente, sta procedendo con l’intento di capire i margini per entrare nella questione ‘stadio’, non escludendo in futuro ulteriori scenari. Nel farlo, si è affidato a persone in loco, uomini di assoluta e comprovata fiducia con un passato anche a livello istituzionale, che stanno sondando per lui i possibili margini operativi. Contatti, quindi”.

Contatti che sono stati accelerati dopo l’assemblea straordinaria del 18 ottobre durante la quale la Roma ha approvato il nuovo statuto, passando da società per azioni a srl. In un articolo dello statuto è prevista la possibilità che vengano create categorie di soci con relativi poteri, legate ad “argomenti”. E uno degli argomenti potrebbe essere proprio il nuovo stadio, con l’apertura a nuovi soci.

“Proprio in questo contesto Barrack ha iniziato a muovere le proprie pedine”.

Il quotidiano romano ricostruisce il profilo di Barrack. Classe 1947, è figlio di un droghiere di origini libanesi, molto vicino all’ex presidente degli Usa Trump. E’ un imprenditore statunitense, immobiliarista, fondatore e presidente esecutivo di una società di private equity, la Colony Capital, un fondo che gestisce 34 miliardi di dollari.

Legato al Qatar, dove ha avuto anche interessi nel calcio, nel 2021 Barrack venne arrestato dall’FBI con l’accusa di aver fatto segretamente lobbying per alcuni Paesi del Golfo come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi. Il processo lo ha poi assolto.