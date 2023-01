Anche Messi potrebbe andare in Arabia Saudita, lo vuole l’Al Hilal

In Arabia c’è la voglia di rivedere i grandi scontri tra Ronaldo e Messi che hanno incollato i telespettatori per oltre un decennio.

Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita , il prossimo obiettivo saudita è Leo Messi, lo vuole l’Al Hilal. Secondo il Mundo Deportivo, l’obiettivo dello stato saudita è aprirsi al mondo, aumentandone il turismo e l’Arabia Saudita vuole candidarsi per ospitare i Mondiali del 2030.

I sauditi sanno che però, prima hanno bisogno di aumentare la visibilità del proprio campionato e lo vogliono fare attraverso due grandi star: Cristiano Ronaldo, già in Arabia, e Leo Messi.

In Arabia Saudita crescono le voci sull’Al Hilal , rivale dell’Al Nassr, che punta il fuoriclasse argentino Leo Messi e sarebbe disposto a mettere sul piatto ben 300 milioni di dollari l’anno .

In Arabia c’è già l’attesa di voler rivedere i grandi scontri tra Ronaldo e Messi che hanno incollato i telespettatori per oltre un decennio. Se Messi decidesse di lasciare il Psg, l’Al Hilal dovrebbe negoziare con il club parigino, visto che Leo ha un contratto fino al 30 giugno con il Psg.

La prossima settimana è previsto l’arrivo del Psg a Riyadh per giocare un’amichevole. Ancora non è noto il club che sfiderà i parigini ma potrebbe essere l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Il Mundo ricorda anche che non va dimenticata la rivalità che c’è tra Arabia Saudita e Qatar che potrebbe complicare notevolmente la trattativa almeno fino alla fine di questa stagione. Da giugno Messi sarà senza contratto e potrà accordarsi con altri club, salvo la stipula di un nuovo contratto.