Albiol: «Giocare nel Napoli mi ha aiutato a tornare in Spagna, a dimostrare il mio vero livello»

Il capitano del Villarreal, Raoul Albiol, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Mundo Deportivo in cui analizza la situazione attuale del club e il suo stato di forma fisica: ha 37 anni.

Nelle ultime 7 partite, il Villarreal ha portato a casa 6 vittorie e un pareggio. Si può dire che la “nave” di Setién sta iniziando a carburare?

«Si potrebbe dire, ma dobbiamo continuare con questa striscia vincente, soprattutto in campionato. Dobbiamo continuare così per sfruttare le dinamiche positive della squadra. Più punti segniamo ora, più margine avremo quando arriva una striscia negativa».

Come è stata sentita la partenza di Emery nello spogliatoio?

«Sono stati momenti difficili, perché tutto è accaduto da un giorno all’altro e nessuno se lo aspettava. Il team veniva da più di due anni con Emery, con una linea di lavoro e con idee che sono improvvisamente cambiate. Ma sarebbe stato difficile con Setién e con qualsiasi altro tecnico. Alla fine, quando un allenatore lascia e non è a causa di cattivi risultati, devi dargli il tempo di credere nel suo processo».

Vedi questo Villarreal capace di eguagliare quello del suo predecessore? Albiol:

«Pareggiare è difficile perché vincere l’Europa League e raggiungere le semifinali di Champions League è complicato. Quest’anno, ad esempio, non possiamo più farlo. Il nostro obiettivo deve essere il campionato e nel corso delle settimane siamo migliorati. Penso che la Coppa del Mondo sia stata molto buona per noi, non altrettanto per altre squadre. Ora otteniamo risultati con una buona partita e le sensazioni della squadra stanno migliorando sempre di più».

L’obiettivo è essere in Champions League?

«Lottare per essere lì, sapendo che è molto difficile. Squadre come la Real Sociedad, che ha una squadra molto grande, non sono state in grado di entrare per diverse stagioni. Questo può essere il suo anno, ma questo dimostra che c’è continuità con l’allenatore. È allora che ti rendi conto che tutto ha bisogno del suo tempo, ma noi lo combatteremo. Negli ultimi dieci anni, tre delle quattro posizioni sono sempre state le stesse. Quindi c’è solo un posto per noi, Real Sociedad, Betis, Athletic Club… anche se sembra che quest’anno tutto sarà più uniforme».

C’è la possibilità che resterai legato per un altro anno al Villarreal? Albiol:

«Preferisco andare anno per anno. Ogni anno aspetto che finisca il contratto, è così che abbiamo fatto l’anno scorso. Sanno che sono molto felice qui e faccio tutto il possibile per renderli felici con me. Quindi siamo tranquilli, al momento non abbiamo parlato, anche in attesa di vedere come andrà la stagione. Onestamente non so quando arriverà il ritiro. Vivo e lavoro per sentirmi bene giorno per giorno. Quando dovrò prendere la decisione, la prenderò. Oggi mi sento fisicamente bene, mentalmente forte e non penso oltre. Sono molto felice al Villarreal».

Cosa ha imparato Raúl Albiol dopo tanti anni da professionista?

«Ho imparato molto, con grandi allenatori in tutte le squadre. Si guadagna maturità nel corso degli anni e si deve approfittarne. Devi anche sapere come usarla, lavorare e voler migliorare te stesso. Il mio tempo in Italia è stato molto positivo perché venivo da un periodo al Real Madrid in cui non avevo abbastanza minuti. Recuperare il primato a Napoli mi ha aiutato a tornare in Spagna e mi ha dato la sfida di dimostrare il mio vero livello. Non volevo essere messo in dubbio e, fino ad oggi, voglio ancora dimostrare che posso essere uno dei migliori centravanti della lega».

Sul suo livello attuale.

«Mi piace sempre essere elogiato ma l’importanza è nella regolarità. Devi rimanere stabile mentalmente se giochi una partita buona o cattiva, con lo stesso desiderio, e sapendo che tutto è molto lungo. Il mio obiettivo è prendermi cura di me stesso e fare bene in modo che nessuno dubiti del mio livello, che questo sia sempre positivo per un giocatore. Voglio divertirmi in campo e in questo momento lo faccio in ogni partita».