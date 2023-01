A Spalletti serve la magia per convincere i giocatori del Napoli che sono i migliori (Corsport)

Barbano: “quello del Napoli è un equilibrio instabile.A centrocampo la messa a fuoco fisica e mentale non è perfettamente compiuta”

Come Gigi Garanzini su La Stampa, neanche Alessandro Barbano (sul Corsport) è così convinto del Napoli.

Accade a Elmas, a Zielinski, a Ndombele, e allo stesso nigeriano. Il loro baricentro scomposto racconta una messa a fuoco fisica e mentale non perfettamente compiuta. Certo, consola che Lobotka sia tornato padrone del gioco, recuperando un dinamismo e una visione che con l’Inter non erano parsi al meglio. Perché è a centrocampo che il Napoli ha edificato, gara dopo gara, la sua egemonia. Lo scudetto è sospeso su questa transizione invernale, succeduta alla lunga pausa del Mondiale. Se il Napoli ritrova l’armonia tra la salute dei corpi e il coraggio degli animi, non ci sono rivali che possano fermare la sua corsa. Ma, come ogni equilibrio sportivo, è altamente instabile.

Per ripristinare questa condizione aurea e conservarla fino al termine del campionato, a Spalletti non basterà una visita alla Cappella Sansevero, sulle orme del principe Raimondo di Sangro, esperto nella mummificazione dei corpi. L’arte del comando ha una formula ancora più complessa. Più dell’alchimia, può solo la magia. È richiesta al tecnico toscano per portare una squadra di talenti a convincersi di essere i migliori, e sostenerne la responsabilità fino in fondo. Chi vivrà vedrà.