Lobotka, Di Lorenzo, Rrahmani. Il club cerca una soluzione anche per la clausola di Kim. Anche per Kvara si prospetta un prolungamento al doppio dell’ingaggio

Il 2023 sarà l’anno dei rinnovi, il Napoli sonda la disponibilità di Osimhen (CorMez)

Il Corriere del Mezzogiorno dedica un approfondimento ai rinnovi dei giocatori del Napoli. Il 2023 servirà soprattutto a organizzare gli accordi con i tesserati. Dopo Meret, Zerbin e Anguissa, il Napoli ha rinnovato il contratto a Stanislav Lobotka, che ha firmato un prolungamento fino al 2027 con adeguamento contrattuale da 2,5 a

3,5 milioni di euro: il club di De Laurentiis ha aggiunto anche un’opzione per un’ulteriore stagione, fino al 2028. L’ufficialità arriverà nella prima settimana di gennaio. Il prossimo rinnovo dovrebbe essere quello di Giovanni Di Lorenzo, poi, secondo quanto scrive il CorMez, anche quello di Amir Rrahmani.

“Altro azzurro in odore di rinnovo e Amir Rrhamani (28). Il centrale kosovaro, ormai recuperato dall’infortunio,

ha il contratto in scadenza nel 2024 e dovrebbe allungarlo per altri tre anni”.

In primavera si riparlerà dei rinnovi di Lozano, Politano, Zielinski e Demme.

“Se ne riparlerà in primavera, per capire se c’è volontà di andare avanti insieme”.

Altro discorso è quello relativo ai giocatori che hanno richieste di mercato, come Osimhen, Kim e Kvaratskhelia.

“Victor Osimhen, che ha un contratto fino al 2025, è richiesto soprattutto da club inglesi. Il Napoli ha provato a sondare il terreno per un eventuale rinnovo. L’ingaggio attualmente è di 4 milioni e ingolosisce i club acquirenti. Ecco perché la società partenopea potrebbe anche decidere di prolungare accordo e poi valutare eventuali offerte che però dovranno essere elevate”.

Il club di De Laurentiis sta cercando anche di risolvere la questione relativa alla clausola di Kim, quella che può essere utilizzata nei primi 15 giorni di luglio e valida solo per l’estero.

“La clausola è legata a un meccanismo sul fatturato di chi compra (più ricca è la società, più alto è il conguaglio). Con

l’entourage del giocatore si discute di un adeguamento dell’ingaggio (attualmente, 3,2 milioni lordi) e anche di un prolungamento al 2028”.

Stesso discorso per Kvara.

“Così come Kvicha Kvaratskhelia che ha già pure una opzione sul contratto per un altro anno alle stesse cifre attuali

(1,2 milioni a stagione). Il Napoli vuole, però, premiare il georgiano. Bisognerà attendere però il nuovo anno solare per poter firmare sino al 2028 con un compenso raddoppiato”.