Xavi: «In Champions non siamo stati bravi. Se vinceremo LaLiga sarà una buona stagione»

Intervista ad As: «Le proposte delle nazionali al Mondiale sono state piuttosto difensive e speculative, fatta eccezione per la Spagna e poche altre»

Su As una lunga intervista a Xavi, allenatore del Barcellona. La Liga è ferma da più di un mese, si tornerà in campo il 29 dicembre. Il Barcellona giocherà il 31 contro l’Espanyol. Xavi si dice eccitato all’idea di ricominciare a giocare in campionato dopo la sosta per il Mondiale in Qatar.

“Sono eccitato e motivato per quello che verrà. La Coppa del Mondo è stata molto positiva per tutti noi. Sono due stagioni in una e ora è il momento di fare una pre-stagione per quello che verrà”.

Xavi dichiara di aver visto tutte le partite del Mondiale.

“Ho visto praticamente tutte le partite. Le squadre sono state abbastanza orientate al risultato. Le proposte sono state piuttosto difensive e speculative, fatta eccezione per la Spagna e poche altre. Un Mondiale molto equilibrato, con Marocco e Croazia. Vedo un calcio molto uniforme in qualsiasi competizione. Un Mondiale molto orientato al risultato in termini di squadre”.

Si dice fiducioso sul ritorno dei nazionali e parla del futuro.

“Siamo in un buon momento. Siamo migliorati molto rispetto allo scorso anno. Siamo molto emozionati. Avevamo grandi speranze per la Champions League, ma dobbiamo continuare a lottare. L’obiettivo principale di questa stagione è vincere trofei. Possiamo farcela, abbiamo creato una grande squadra e abbiamo creato una grande squadra all’interno del Mondiale”.

Xavi parla dell’aspetto psicologico.

“L’aspetto psicologico è chiaro. Essendo stato anch’io un calciatore, li capisco. Nello staff ci diamo molta importanza. È importante che arrivino in buona forma fisica”.

Analizza l’inizio della stagione.

“Bisogna essere autocritici. In Champions League non siamo stati bravi nel calcio. Ci sono decisioni che non hanno giovato neanche a noi, ma nel calcio dobbiamo essere autocritici. Ma in campionato sì. Spero di vincere questo campionato, che ci darebbe stabilità come società e come progetto”.

Xavi sulla dualità tra campionato e Champions:

“Ci mancava la maturità. Al Bayern eravamo superiori, ma non abbiamo ammazzato il gioco, e loro lo hanno fatto. Con l’Inter lo stesso. Abbiamo avuto occasioni chiare e la squadra si stava divertendo. Non ho intenzione di entrare nelle decisioni dell’arbitro, ci sono stati errori nostri per mancanza di maturità”.

Sugli obiettivi:

“Se firmerei per vincere Liga ed Europa League? Anche Coppa e Supercoppa. Questa squadra deve ambire a tutto. Almeno lottare per tutto. Abbiamo un’ottima squadra e tanti giovani. Dobbiamo mostrare tutto l’impegno che abbiamo fatto come club. Tutta la pressione è su di me”.

Xavi parla della squadra, dello spogliatoio.

“È un vantaggio allenare giocatori che sono stati tuoi compagni di squadra. Conoscerli, stringerli o dargli più affetto… Siamo psicologi o dirigenti di gruppo. Il capitano Busquets, Jordi Alba, Piqué che ora va in pensione, Ter Stegen, Sergi Roberto… Cerco di essere sincero e onesto, anche se si arrabbiano con me o mi fanno una brutta faccia. Lo accetto, ma non un cattivo atteggiamento. Questo non è negoziabile”.

Sul rapporto con i giocatori

“Devo prendere delle decisioni. A volte devo gridare, cosa che ho già fatto da capitano. Cerco di prenderle in modo del tutto naturale. Non sono decisioni personali, ma per il gruppo. Voglio che il gruppo si diverta e vinca” .

Xavi su Piqué:

“Gerard è stato un esempio da quando ero allenatore. Un esempio di leadership anche quando non giocavo. Da qui in poi abbiamo quattro difensori centrali, Marcos Alonso, Frenkie de Jong e giocatori del Barça B. Abbiamo un ottimo sistema giovanile a cui stiamo dando opportunità. È sempre più complicato quando c’è un rapporto personale con il giocatore. Dirgli che non lo abbiamo, che deve andarsene… Ma siamo qui per prendere delle decisioni”.

Sul mercato invernale:

“Ho chiesto a Mateu Alemany di non toccare molte cose. Non so se saremo in grado di incorporare qualcuno a causa del problema Fair Play. Sono contento della squadra e se non tocchiamo qualsiasi cosa, sono felice”.

Su Lewandowski:

“Sono rimasto sorpreso dalla persona, dalla sua umiltà. A livello calcistico lo conoscevo già. Il suo carattere, come aiuta… È altruista. È una persona caduta dal cielo, un leader necessario per la squadra, un grande esempio in tutto”.

Dembélé, miglior giocatore nel suo ruolo?

“Fa la differenza. Magari non in tutte le partite, ma in molte. È speciale, non ce ne sono molti come lui. Non sempre riusciamo a fargli prendere le decisioni migliori, ma penso che sia molto giocatore importante. Gli voglio molto bene e mi sono sempre fidato di lui. Non voleva andare in un altro club diverso dal Barça. Si sente felice”.

Xavi parla delle pressioni a cui è sottoposto come allenatore.

“È un ottovolante di emozioni. Un giorno sei il migliore e il più bello, e un altro… Quando abbiamo battuto il Real Madrid 0-4 la gente prima mi aveva fischiato. Devi essere molto equilibrato emotivamente”.

Xavi continua:

“A volte il problema sono le aspettative. La gente vuole che vinciamo la Champions al primo anno. Bisogna avere pazienza. Ho preso decisioni importanti. Sono stato fedele alla società, alla mia idea, non ho mai ceduto la mia essenza di allenatore, non ho precedenti in termini di titoli, ma spero che quest’anno alzeremo i primi”.

Xavi conclude:

“Se vinciamo LaLiga, sarà una buona stagione. Se vincessimo solo la Supercoppa, non sarebbe all’altezza. LaLiga è ciò che ci darebbe maggiore stabilità”.