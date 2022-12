Van Gaal: «Messi? Nel 2014 non toccò palla. Il Brasile è una squadra di contropiede»

Louis Van Gaal, fine stratega, ha lanciato un avvertimento all’Argentina, memore della sconfitta subita proprio dagli argentini al Mondiale del 2014. L’allenatore è sicuro che la sua selezione possa raggiungere la finale e alzare il trofeo.

A pubblicare le parole dell’allenatore è il Telegraaf: «Ho sempre detto che possiamo diventare campioni. Mi sento ancora così. Ciò ha a che fare con il fatto che ora ho analizzato gli avversari. Sappiamo già come lo gestiremo. Oggi facciamo il primo passo e domani il secondo. I giocatori sono anche molto diversi ora rispetto all’inizio della Nations League, quando ho detto che avremmo giocato con questo sistema».

In conferenza stampa, il commissario tecnico si è espresso sulle condizioni e sulle ambizioni della squadra:

«Soddisfatto della presenza ai quarti? No. Vogliamo essere campioni. Ho detto che potremmo essere campioni, non che lo saremo. Ma possiamo esserlo. Alla fine, se non ci proviamo, non possiamo dire di aver fallito».

Parlando dell’Argentina di Leo Messi, Van Gaal ha dichiarato di avere un conto in sospeso con l’Albiceleste:

«Abbiamo dei conti da regolare. Messi è un giocatore che può decidere una partita con un’iniziativa individuale. In quella partita del 2014 non toccò palla, ma abbiamo perso ai rigori. Ora vogliamo la nostra rivincita».

Torna di nuovo al 2014, ai cambi sbagliati:

«Ho fatto sostituzioni per vincere nei tempi regolamentari. Purtroppo non ha funzionato. Pensandoci, potrebbe essere stata una decisione stupida».

Cerca di mettere pressione agli argentini e lancia una stoccata anche ai brasiliani:

«È solo una squadra di contropiede. Ho letto sui giornali che sono stati geniali, ma non sono altro che una squadra di contropiede. La Corea del Sud ha appena attaccato».

“Brazil play the same football as the Netherlands, our team goal against the USA was the best moment of the World Cup.” 🔥

Netherlands boss Louis van Gaal with high praise for his team 🗣 pic.twitter.com/Pf4RU7GKbb

— ESPN UK (@ESPNUK) December 6, 2022