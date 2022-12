Trentalange ascoltato dalla Procura Federale per 50 minuti

Era attesa per oggi l’audizione di Trentalange, presidente dell’Associazione italiana arbitri, in Procura Federale per riferire sui fatti dell’ex procuratore dell’Aia, Rosario D’Onofrio dopo che al numero uno degli arbitri era stato notificato l’avviso di conclusione indagini da parte del procuratore federale, Giuseppe Chinè.

Lo riporta Sky Sport anche le dichiarazioni rilasciate dai legali di Trentalange dopo oltre cinquanta minuti di audizione. Il procuratore federale Chinè aveva infatti notificato la conclusione delle indagini

L’avvocato Gallinelli all’uscita dalla procura ha infatti dichiarato ai giornalisti presenti: «Ha detto quello che doveva dire, non ci sono fatti omissivi commessi da Trentalange. Soddisfatti? La verità porta sempre soddisfazione. Ha raccontato la verità».

Un secco “No Comment” invece da parte del diretto interessato, che ha aggiunto: «Non posso parlare, c’è un’indagine in corso».

Insieme al legale Paolo Gallinelli, erano presenti anche Bernardo Giorgio Mattarella e Avilio Presutti. Nei giorni scorsi gli avvocati di Trentalange, avevano spiegato all’agenzia LaPresse

“Non vi sono i presupposti per un commissariamento dell’Aia. I fatti unilateralmente ipotizzati dalla Procura (ancora tutti da verificare in contraddittorio) non riguardano infatti l’Aia in generale ma soltanto le modalità di nomina dei membri del sistema di giustizia sportiva. Siamo in attesa di comunicazioni in merito all’audizione del nostro assistito, non possiamo nemmeno ipotizzare se sarà prima o dopo il prossimo consiglio federale del 19 dicembre, ma possiamo già esprimere un nostro parere in merito al prospettato commissariamento dell’Aia”.

Lunedì prossimo, 19 dicembre, è stato fissato un consiglio federale della Figc in cui, tra i punti all’ordine del giorno, c’è anche la questione legata all’Aia e il suo possibile commissariamento.