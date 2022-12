Spielberg: «Da bambino usavo la telecamera per ingraziarmi i compagni più popolari»

Nell’inserto Sette del Corriere della Sera oggi, c’è una lunga intervista a Steven Spielberg in occasione dell’uscita del suo nuovo film “The Fabelmans”, una pellicola molto diversa da quelle dirette fino ad oggi dal regista perché molto intima e personale. «Il desiderio di parlarne seriamente in un film mi è nato durante la pandemia. Quando è scoppiato il Covid, alcuni dei miei figli sono rientrati dalla East Coast, installandosi nelle loro vecchie camerette, così Kate (Capshaw, sua moglie; ndr) e io ci siamo ritrovati con una buona parte della nostra famiglia in casa. Era sconcertante non poter andare al lavoro. La regia è un’occupazione sociale e io sono abituato a interagire con la gente ogni santo giorno. Non mi sentivo esattamente a mio agio con Zoom. Avevo molto tempo libero. Prendevo la macchina e guidavo per ore: nei dintorni di Los Angeles, lungo la Pacific Coast Highway. E questo mi ha dato agio di pensare a cosa stesse succedendo. Ho cominciato a chiedermi quale fosse l’unica storia che non avevo ancora raccontato e che non mi sarei mai perdonato se non l’avessi fatto. La risposta era sempre quella: la storia del mio periodo di formazione tra i 7 e i 18 anni». Tra i temi toccati c’è anche quello dell’ebraismo che Spielberg aveva già trattato in film come “Schindler’s List” e “Munich” «Non conoscevo l’antisemitismo quando, da bambino, vivevo in Arizona, ma purtroppo l’ho sperimentato negli ultimi anni di scuola superiore nella California settentrionale. I compagni mi chiamavano sempre per cognome. Così, ogni volta che nel

corridoio urlavano “Hey Spielberg”, la mia diciamo ebraicità mi risuonava incessantemente nella testa e mi sentivo estremamente a disagio. Essere ebreo nel resto dell’America integrato l’antisemitismo nel pacchetto. non è come esserlo a Hollywood. Essere ebreo a Hollywood significa voler entrarein un circolo popolare ed essere immediatamente accettato, come è stato per me, sia da chi non era ebreo sia da molte altre persone che, di fatto, lo erano. Ma quando giravo quei brevi video da 8 millimetri a scuola, inizialmente i miei compagni lo trovavano strano. Non era mai accaduto prima. Nessuno aveva una telecamera, a eccezione di quelle giapponesi da 8 millimetri, solitamente dei genitori, che venivano usate solo per i filmini di famiglia o cose del genere. Mentre io, di fatto, usavo la telecamera come arma nella mia vita sociale per ingraziarmi i compagni più popolari che facevano a gara per apparire nei miei video. In un certo senso, la telecamera era un passaporto sociale per me»

Proprio a proposito della telecamera, usata da Spielberg come strumenti di appartenenza, anche nel film il protagonista, Sammy Fabelman, usa la telecamera come modo per avvicinarsi alle persone ed essere incluso. Ma è anche un mezzo con cui vengono svelate verità molto importanti sul matrimonio dei suoi genitori.

«È successo davvero. Credo sia stata una delle cose più difficili. Ho dovuto riflettere per decidere se raccontarla o meno, perché è stato il segreto più potente che mia madre e io abbiamo condiviso da quando ho fatto la scoperta a 16 anni. A quell’età sei troppo giovane per renderti conto che i tuoi genitori sono delle persone come tutti gli altri e anche per sforzarti di non rinfacciarglielo».