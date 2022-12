Song: «Ho cacciato Onana perché non ha voluto parlare con me. Chi è lui per rifiutarsi?»

In un video che circola sui social, il ct del Camerun spiega la sua versione dei fatti: «Gli ho detto che mi ha mancato di rispetto e lui si è messo a piangere»

Continua la querelle tra Song e Onana. Spunta in video in cui il ct del Camerun spiega cosa è accaduto con il portiere dell’Inter. Il portiere era stato allontanato dal Mondiale dopo aver litigato con l’allenatore. L’allenatore dei leoni indomabili non ci sta e spiega nel video il motivo diverbio. Uno sfogo che, scrive la Gazzetta dello Sport, avrebbe dovuto essere privato ed invece il video è stato diffuso senza il suo consenso facendo in pochissimo tempo il giro del web. In esso, Song dichiara:

«Il giorno della partita con la Serbia ho detto a Onana che avevo bisogno di parlargli e lui ha cominciato a piangere. Gli ho detto: “Non ho tempo per parlare di queste cose, ti ho chiamato ieri e non sei venuto a parlarmi. Parlo con Aboubakar, Choupo-Moting e Anguissa che sono i giocatori più rappresentativi della squadra e non posso parlare con te?”».

Song continua:

«In allenamento Onana dà spettacolo, in campo si prende troppi rischi. Gliel’ho ripetuto: “Non devi rischiare, rinvia ai lati del campo, non in mezzo”. E lui mi ha risposto: “Sto giocando, non ho tempo per parlare con te’”. In albergo invece di venire a parlare con me è andato dal presidente Samuel Eto’o. E il presidente lo ha mandato… io non so dove».

Dans cette vidéo amatrice, Rigobert Song explique à un proche ce qui a causé l’expulsion d’Onana pic.twitter.com/mR9iBRh58r — Jack Ebongue Abasiubong (@jack_ebongue) December 9, 2022

Nelle ore successive al suo allontanamento dalla Nazionale, Onana si era difeso con un post su Instagram dicendo di essersi “sempre comportato in modo appropriato”, e spiegando di accettare comunque la decisione presa dal ct Rigobert Song.

«Ho messo tutto il mio impegno e la mia energia per dipanare i nodi di una situazione ambigua – aggiunge – ma non ho incontrato la ricettività attesa. Tuttavia, considero e rispetto sempre le decisioni delle persone responsabili della gestione e della supervisione del nostro team»

Dopo l’esclusione dal Mondiale Onana è tornato in Camerun prima iniziare a prepararsi per il ritorno in Italia, all’Inter.