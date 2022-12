Scaloni: «Non è vero che l’Argentina si comporta così, sappiamo vincere e sappiamo perdere»

La conferenza del Ct: «È tutto nuovo per noi, dieci minuti di recupero creano incertezza nella squadra che sta vincendo. È naturale»

Il ct dell’Argentina Scaloni, in conferenza stampa, ovviamente ha dovuto parlare delle critiche ricevute dalla sua Nazionale per il comportamento poco sportivo al termine della partita con l’Olanda. Per non parlare dei ripetuti show di Messi.

«La partita è stata giocata nel modo in cui doveva essere giocata, questo è il calcio. A volte devi difendere, attaccare e in alcune partite possono succedere le cose che abbiamo visto. Ci possono essere discussioni, momenti difficili, ma questo è tutto. Ecco perché c’è un arbitro per decidere. E dobbiamo mettere fine a questa idea di pensare che l’Argentina sia quello che abbiamo visto e che di solito abbiamo quel tipo di comportamento.

Scaloni: «Abbiamo perso con l’Arabia Saudita, non abbiamo detto nulla. Abbiamo vinto la Copa América in Brasile e abbiamo vissuto il comportamento più sportivo possibile con Messi, Paredes e Neymar. Erano seduti tutti insieme allo stadio Maracanã, quindi non sono davvero convinto di questa idea di comportamento antisportivo.

“Quel che stiamo vivendo è tutto nuovo. Quello di dare otto, nove, dieci minuti di recupero crea un po ‘ di incertezza per la squadra che sta vincendo. Allo stesso modo cambia l’umore in quella che sta perdendo. Quando vedi che danno 10 minuti… ti rende un po ‘ insicuro. È qualcosa di nuovo. Non sto dicendo che sia giusto o ingiusto. Diventerà più naturale. Crea incertezza. È successo in ogni partita. Logicamente dobbiamo lavorare su questo. Ma non tutti i momenti sono uguali. Anche la squadra che affronti conta. Il modo in cui giocano, le risorse che usano per cercare di segnare. Contro di noi l’Olanda ha iniziato a lanciare palloni dentro l’area senza giocare ed è così che hanno creato situazioni pericolose per noi.”

Scaloni: «Avevamo appena concluso la partita. E poi c’è un arbitro incaricato di prendere decisioni. Le cose finiscono nel momento in cui l’arbitro fischia il fischio finale. Quindi, rispettiamo tutte le squadre, l’Olanda, la Croazia ora e tutti gli avversari che affrontiamo. Questa è una delle nostre principali caratteristiche nostra personalità sin dalla prima partita.

«Dobbiamo porre fine a questa idea che non sappiamo vincere o perdere, è un’idea molto lontana da quel che siamo nella realtàcome squadra, e dal modo in cui rappresentiamo questa nazione».