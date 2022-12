Rrahmani non giocherà Inter-Napoli (Gazzetta)

Gli adduttori del difensore stanno bene, ma l’intenzione del Napoli è di non affrettare i tempi. Il recupero del centrale procederà con calma

Difficilmente vedremo Amir Rrahmani in campo contro l’Inter. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il Napoli non vuole affrettare i tempi. Il recupero del difensore centrale procederà con calma.

“Molta cautela invece nel recupero di Rrahmani: i suoi adduttori ora stanno bene ma l’intenzione è di non affrettare i tempi. Difficilmente vedremo il kosovaro a San Siro”.

La Gazzetta scrive anche dei giocatori del Napoli reduci dal Mondiale in Qatar. Non saranno testati nelle amichevoli, dunque per loro Spalletti organizzerà una partitella a Castel Volturno a ridosso del Capodanno, per capire quali sono le loro condizioni.

“Ovviamente un discorso a parte vale per i cinque reduci dal Qatar che rientrano in questi giorni: non disputeranno le amichevoli e saranno testati per capire come meglio personalizzare il lavoro. Probabilmente a ridosso del Capodanno Spalletti organizzerà una partitella a Castel Volturno proprio per valutare sul tempo le condizioni dei suoi mondiali”.

Tornando a Rrahmani, anche ieri il difensore centrale del Napoli ha svolto allenamento personalizzato in campo, come si evince dal report della seduta pubblicato dal club.

Luciano Spalletti ha guidato la sua squadra in una sessione mattutina presso il Konami Training Center. Il Napoli si prepara alla prossima tornata di amichevoli, entrambe in programma al Maradona. Il primo è il Villarreal il 17 dicembre alle 20:30, seguito dal Lille il 21 dicembre alle 20:00. La Serie A riparte per il Napoli il 4 gennaio, quando alle 20:45 affronterà in trasferta l’Inter, nella 16ª giornata della stagione 2022/23. La squadra ha iniziato la seduta con un riscaldamento in palestra prima di scendere in campo per un lavoro tattico e di forza. La seduta si è conclusa con una partita a ranghi ristretti. Amir Rrahmani ha seguito un programma personalizzato in campo mentre Salvatore Sirigu ha trascorso la giornata in palestra.